Bărbat din Frasin, plasat sub control judiciar după ce a amenințat cu moartea un vecin la mai puțin de 12 ore după emiterea ordinului de protecție

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de un bărbat cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu și amenințare.

Potrivit comunicatului Parchetului, la data de 12 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Frasin s-au sesizat din oficiu după ce bărbatul a amenințat un localnic cu moartea, spunându-i că „nu se lasă până nu-l omoară”. Amenințările au fost proferate la mai puțin de 12 ore după ce fusese emis un ordin de protecție provizoriu împotriva sa.

În aceeași zi, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 13 mai 2026, procurorul de caz a decis înlocuirea măsurii reținerii cu controlul judiciar pe o durată de 60 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.

