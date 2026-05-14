Cetatea 1932 Suceava vizează a șaptea victorie consecutivă în play-off! „Alb-albaștrii” întâlnesc vineri CS Blejoi

Liderul play-off-ului din Liga a III-a, Cetatea 1932 Suceava, va evolua vineri, 15 mai 2026, de la ora 18:00, pe terenul formației CS Blejoi, într-un meci în care sucevenii își propun să obțină a șaptea victorie consecutivă în această fază a campionatului.

Formația antrenată de Petre Grigoraș traversează cea mai bună perioadă a sezonului și continuă parcursul perfect din play-off. Sucevenii au câștigat toate cele șase partide disputate până acum și au făcut un nou pas important etapa trecută, după succesul obținut pe stadionul Areni, scor 3-1, în fața celor de la Sporting Liești.

Înaintea confruntării de vineri, fundașul Ștefan Petraru a transmis un mesaj încrezător: „Suntem conștienți că va fi un meci greu, un meci de luptă, dar am încredere în colegii mei că vom face o figură frumoasă și că vom reuși să ne atingem obiectivul. Cum am mai spus și în interviurile trecute, eu zic că ne-am învățat lecția și vom reuși să câștigăm acest meci foarte bine.”

La rândul său, mijlocașul Marian Drăghiceanu a vorbit despre importanța duelului din Prahova: „Atmosfera e una foarte bună, ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci, știm că este un meci foarte important și suntem pregătiți ca să luăm cele trei puncte ca să jucăm acasă cum se zice cu promovarea, cu titlul pe masă. Niciun meci nu se aseamănă cu altul, cum am zis suntem focusați pe ce avem de făcut la meciul acesta și cu siguranță vom da totul pentru victorie.”

Partida dintre CS Blejoi și Cetatea 1932 Suceava va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a clubului sucevean.