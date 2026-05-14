Activist de mediu din Șcheia, reținut pentru înșelăciune după ce s-a dat drept reprezentant al Gărzii de Mediu


Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani din comuna Șcheia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie-mai 2026, suspectul a contactat un fermier din Horodniceni, crescător de porcine, pretinzând că lucrează la Garda de Mediu. El i-a spus fermierului că urmează să primească un control și i-a cerut bani pentru a-i obține „avizele necesare”.

Victima i-a înmânat în mai multe tranșe suma totală de 5.000 de lei. Pe 5 mai 2026, când suspectul a revenit pentru a cere încă 300 de lei, fermierul a bănuit că este înșelat și a alertat poliția.

Polițiștii au intervenit rapid și l-au prins pe bărbat în zonă, descoperind asupra sa banii primiți de la victimă. Acesta a recunoscut fapta și a declarat că este un activist de mediu și nu un lucrător al gărzii.

Pe 13 mai 2026, procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a confirmat măsura reținerii pentru 24 de ore, iar suspectul a fost depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.


