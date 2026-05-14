Bărbatul care a provocat scandal în zona Pieței Agroalimentare Centrale din Suceava, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 27 de ani, cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a creat un scandal public în zona Pieței Agroalimentare Centrale din municipiul Suceava.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 13 mai 2026.

Bărbatul a avut un comportament agresiv, având asupra sa un cutit și un pistol tip airsoft și a generat o stare de temere în Piața agroalimentară centrala.

Femeia care a sesizat inițial amenințarea a refuzat ulterior să își asume o poziție procesuală și să depună plângere penală.

Polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

În după-amiaza zilei de 13 mai au fost efectuate percheziții domiciliare la locuința suspectului, în vederea completării probatoriului.

„În continuarea activităților investigative, s-a dispus reținerea autorului pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava”, au precizat reprezentanții IPJ Suceava.