Ministrul Dezvoltării evită să spună când va fi inaugurată Sala Polivalentă din Suceava: Sunt lucrări care țin de Primăria Suceava


Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a evitat, miercuri, să spună când va fi inaugurată Sala Polivalentă din Suceava.

„Nu pot să avansez o dată pentru inaugurarea Sălii Polivalente din Suceava pentru că sunt și lucrări care țin de parcare ce țin de Primăria Municipiului Suceava. Din punctul nostru de vedere suntem la 99 la sută execuție”, a spus Cseke într-o conferință de presă susținută la Baia.

Premierul Ilie Bolojan declara în data de 1 mai, la Suceava, că în cazul unor proiecte cum e și Sala Polivalentă din Suceava trebuie ca toate părțile implicate să respecte termenii stabiliți.

„Aici este vorba despre respectarea unor angajamente de către toate părțile care sunt implicate. Și, în general, acest tip de proiecte practic CNI-ul sau investitorul principal vine cu partea de investiție principală, iar autoritățile locale, în general, își asumă componenta de racordări la utilități, parcări și așa mai departe”, a spus atunci Ilie Bolojan.


