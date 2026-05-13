Sucevean ridicat de poliție după ce a amenințat o femeie și a tras cu un pistol airsoft în Piața Agroalimentară din Suceava


Un bărbat de 27 de ani din municipiul Suceava a fost preluat în custodie de polițiști miercuri, 13 mai 2026, după ce a creat scandal și a amenințat o femeie în Piața Agroalimentară Centrală.

Potrivit Poliției Municipiului Suceava, incidentul a avut loc în jurul orei 10:15, când bărbatul a avut un conflict spontan cu o femeie de 38 de ani. Acesta i-a adresat amenințări cu acte de violență.

Ulterior, bărbatul s-a deplasat la domiciliu, de unde a luat un obiect ascuțit și un pistol tip airsoft, după care s-a întors în piață. Aici a continuat să se manifeste incoerent și agresiv verbal, trăgând două focuri în plan vertical cu pistolul airsoft. Martorii au precizat că s-au auzit doar două scurte pocnituri, neasemănătoare cu cele produse de o armă de foc reală.

Bărbatul a părăsit apoi zona, dar a fost identificat și ridicat în scurt timp de echipajele de poliție. La controlul corporal efectuat asupra sa nu au fost găsite nici pistolul airsoft, nici obiectul ascuțit.

Femeia implicată nu a dorit să depună plângere penală. Cu toate acestea, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 206 din Codul Penal.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii verifică și imaginile din zona pieței pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările evenimentului.


