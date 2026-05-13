200 de elevi din Zamostea au participat la Caravana Educațională „Sănătate în Mișcare” organizată de Fundația Umanitară ASSIST

Pe 8 mai 2026, Fundația Umanitară ASSIST a organizat o nouă ediție a Caravanei Educaționale „Sănătate în Mișcare”, un proiect lansat în 2024 cu misiunea de a aduce educația pentru sănătate acolo unde este cea mai mare nevoie de ea: în comunitățile rurale din județul Suceava. De această dată, caravana a ajuns la Zamostea, unde 200 de elevi de la clasa 0 până la clasa a VIII-a au primit informații valoroase de la specialiști în sănătate, nutriție, siguranță publică și intervenție în situații de urgență. Pentru mulți dintre ei, aceasta a fost prima ocazie în care au discutat deschis, într-un cadru organizat, despre subiectele care le influențează direct calitatea vieții, de la igiena zilnică și alimentație, până la tehnici esențiale pentru acordarea primului ajutor medical în caz de urgență.

Screening oftalmologic cu Novaoptic

Clinica Oftalmologică Novaoptic s-a alăturat din nou proiectului Caravana Educațională „Sănătate în Mișcare” printr-o activitate dedicată evaluării vederii copiilor din clasele 0, I și II. Vineri, la Școala Gimnazială Zamostea, Gabriela Bodnari, inginer optometrist, Daniela Coțovanu, asistent director, și Bianca Munteanu, asistent medical, au realizat controale individuale copiilor direct în sala de clasă, combinând screening-ul oftalmologic cu informații valoroase despre sănătatea oculară.

În total, au fost examinați 48 de copii, iar 12 dintre aceștia au fost îndrumați către investigații suplimentare la cabinetul Novaoptic, unde vor beneficia de consult oftalmologic gratuit și de recomandări adaptate nevoilor lor. În cadrul activității, specialiștii au explicat impactul problemelor de vedere nedepistate la timp asupra performanței școlare și au discutat despre efectele utilizării prelungite a ecranelor, precum și despre măsuri simple care pot fi aplicate zilnic, precum pauze regulate, iluminat adecvat la teme și timp petrecut în aer liber.

„Colaborarea noastră cu Fundația Umanitară ASSIST este o tradiție și am participat cu bucurie la aceste screening-uri pentru că, dincolo de plăcerea de a lucra cu copiii, se află și satisfacția profesonală că experiența noastră este în slujba comunității. Am depistat probleme de vedere pe care copiii nu știu să ni le spună, precum diferențele de dioptrii, și pe care le vom aprofunda în cadrul consulațiilor gratuite,” a transmis Gabriela Bodnari, inginer optometrist la Clinica Oftalmologică Novaoptic.

Despre sănătatea orală cu Tiniuc Dental Clinic

Partener al proiectului încă de la prima ediție, Tiniuc Dental Clinic a fost prezent și în 2026 alături de echipa Fundației Umanitare ASSIST, continuând implicarea în activitățile de educație pentru sănătate dedicate copiilor. Medicul stomatolog Iulian Tiniuc a susținut sesiuni interactive despre igienă și prevenția afecțiunilor dentare, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al elevilor. Activitatea a avut un caracter practic și educațional, copiii învățând tehnici corecte de periaj, criterii de alegere a periuței și pastei de dinți, precum și pași simpli pentru menținerea unei igiene orale corecte în viața de zi cu zi.

”Am desfășurat o activitate de educație pentru sănătate orală prin care copiii au învățat tehnici corecte de periaj, cum să aleagă corect produsele de igienă dentară și cum să își mențină sănătatea orală”, a transmis dr. Iulian Tiniuc.

Dr. Tiniuc a discutat și despre legătura dintre sănătatea orală și sănătatea generală, explicând modul în care bacteriile din cavitatea bucală pot influența organismul. De asemenea, a abordat una dintre barierele frecvente în rândul copiilor, teama de vizita la dentist, subliniind importanța educației în acest sens și a controalelor regulate. Mesajul transmis a fost că vizitele periodice la medicul stomatolog reprezintă un instrument esențial de prevenție, iar obiceiurile sănătoase formate în copilărie au un efect important asupra stării generale de sănătate pe termen lung.

Alimentație sănătoasă cu DSP Suceava

Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a luat parte la această ediție a caravanei cu o temă esențială pentru sănătatea pe termen lung a copiilor: alimentația corectă. Prezentarea „Hrana – o sursă pentru sănătate” a fost susținută de dr. Anca Stroescu.

Copiii au aflat ce nutrienți se află în alimentele pe care le consumă zilnic, cum funcționează corpul atunci când primește ce are nevoie și ce se întâmplă atunci când dieta este dezechilibrată. Dr. Stroescu a vorbit despre vitamine și minerale și despre diferența dintre alimentele procesate și cele naturale, în contextul dezvoltării armonioase.

„Împreună cu copiii am discutat despre hrana ca aliment, dar mai ales ca medicament. Informațiile transmise vor prinde contur în special în momentul în care vor fi puse în practică, iar pasul de la deținerea informației până la aplicarea acestora trebuie susținute de cei din jurul lor, de părinti, de profesori, chiar și de colegi,” a transmis dr. Anca Stroescu de la Direcția de Sănătate Publică Suceava.

Acordarea primului ajutor cu ISU „Bucovina” Suceava

Plt. adj. Daniel Boțoc, coordonator asistent SMURD ISU „Bucovina” Suceava, a reușit să capteze atenția tuturor elevilor prin cursul „Primul ajutor în caz de dezastre. Ghid practic pentru salvarea de vieți”. Prezentarea a acoperit pașii esențiali pe care oricine îi poate urma într-o situație de urgență, înainte de sosirea echipelor specializate.

Elevii au învățat cum să evalueze o scenă de accident, cum să anunțe serviciile de urgență și cum să acorde primul ajutor în situații critice, inclusiv în caz de inconștiență, asfixiere, fracturi, arsuri sau răni deschise. Activitatea a urmărit formarea unor noțiuni de bază privind intervenția rapidă și siguranța personală și colectivă.

Partea teoretică a fost completată de demonstrații practice, în cadrul cărora participanții au exersat tehnicile prezentate folosind echipamente de instruire dedicate. Sesiunea s-a încheiat cu un exercițiu de resuscitare cardio-pulmonară pe manechin, în cadrul căruia copiii au putut observa, în mod practic, ce presupune intervenția în cel mai critic moment al unei urgențe medicale.

„Ne bucurăm să facem parte din acest parteneriat deoarece, prin aceste activități, încercăm să oferim informații simple, dar importante cu privire la acordarea primului ajutor pentru că primele minute pot face diferența dintre viață și moarte. Colaborarea dintre instituții și comunitate aduce un plus de siguranță și responsabilitate,” a declarat plt. adj. Daniel Boțoc din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava.

Siguranță rutieră cu IPJ Suceava

În cadrul proiectului Caravana Educațională „Sănătate în Mișcare” s-a alăturat și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava care a venit cu autospeciala de poliție, contribuind la o sesiune dedicată comportamentului responsabil în trafic și în viața de zi cu zi.

Cursul „Educație rutieră. Educație pentru viață!” a abordat regulile de circulație din perspectiva tuturor participanților la trafic: pietoni, bicicliști și viitori șoferi. Elevii au discutat situații frecvente de risc în trafic, precum traversarea neregulamentară, utilizarea telefonului sau a căștilor în timpul deplasării și circulația pe bicicletă fără echipament de protecție. Polițiștii au prezentat măsuri concrete de siguranță, oferind elevilor repere practice pentru deplasarea în siguranță în spațiul public, cu accent pe responsabilitate individuală și atenție față de ceilalți participanți la trafic.

„Parteneriatul dintre IPJ și Fundația Umanitară ASSIST aduce în atenție preocuparea permanentă pentru siguranța copiilor și o convingere simplă că educația nu se termină a ușa școlii, ci continuă pe stradă, acasă, în vacanță. Împreună cu colegii de la secția de poliție Bălcăuți și Grănicești am explorat și învățat reguli esențiale de circulație pe drumurile publice atât în calitate de pietoni, cât și în calitate de bicicliști și viitori șoferi,” a transmis comisar șef Ileana Iacob din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Activitate fizică cu Andrei Gafița, LPS Suceava

Antrenor, profesor de educație fizică și multiplu campion național la marș, Andrei Gafița a adus la Zamostea energia, entuziasmul și convingerea că sportul este unul dintre cele mai puternice și modalități de susținere a unui stil de viață sănătos..

Elevii au participat prin rotație la jocuri interactive pe echipe, gândite să stimuleze în același timp spiritul competitiv, cooperarea și efortul fizic susținut. Andrei Gafița a ales activități accesibile tuturor, indiferent de nivel sau condiție fizică, tocmai pentru a transmite că sportul nu este apanajul celor talentați sau al celor care vor să devină campioni, ci un lucru important de care fiecare copil are nevoie. În acest context, el a vorbit cu elevii despre beneficiile mișcării regulate asupra stării de spirit, a concentrării și a somnului, dar și despre cum sedentarismul afectează sănătatea pe termen lung.

„Mă bucur că am putut participa la Caravana Educațională «Sănătate în Mișcare». Nu putem vorbi despre sănătate în mișcare fără sport și jocuri, iar copiii au apreciat mult activitățile realizate,” transmite Andrei Gafița.

Un cadou pentru fiecare elev

La finalul zilei, fiecare participant a primit un pachet pregătit de voluntarii Fundației Umanitare ASSIST, conținând obiecte esențiale de igienă și gustări sănătoase. Dincolo de valoarea materială a acestor obiecte, fiecare articol din pachet a corespuns uneia dintre temele abordate în cadrul atelierelor.

„Caravana Educațională «Sănătate în Mișcare» este un proiect de suflet și încercăm să îl promovăm în fiecare an în școlile din mediul rural. Ne adresăm copiilor și susținem un stil de viață sănătos. Alături de partenerii noștri, încercăm să le insuflăm de mici aceste aspecte de menținere a sănătății,” spune Daniela Istrati, coordonator de proiecte, Fundația Umanitară ASSIST.

Caravana Educațională „Sănătate în Mișcare” face parte dintr-un program amplu al Fundației Umanitare ASSIST, dedicat facilitării accesului la educație pentru sănătate în zonele rurale ale județului Suceava. Ajuns la cea de-a patra ediție, programul continuă să crească atât ca număr de participanți, dar și ca diversitate a temelor abordate, cu convingerea că informația oferită la momentul potrivit poate schimba, pe termen lung, calitatea vieții unei întregi comunități. Mai multe detalii despre acest proiect și alte inițiative ale fundației sunt disponibile pe fundatia-assist.ro.