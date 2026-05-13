Festivalul „Voinicelul”, concursuri, teatru și atelier de creație, în acest sfârșit de săptămână, la Iulius Mall Suceava

Săptămâna aceasta, Iulius Mall Suceava devine locul unde energia, talentul și imaginația copiilor prind viață într-o serie de evenimente dedicate întregii familii. De la festivaluri și concursuri artistice, până la spectacol de teatru și atelier de creație, programul acestui final de săptămână promite experiențe memorabile pentru cei mici.

Joi și vineri, pe 14 și 15 mai, de la ora 8:30, în zona Altex are loc etapa zonală a Festivalului Concurs Național „Voinicelul”, ajuns la cea de-a XXII-a ediție, care îi aduce în prim-plan pe preșcolarii ce își vor demonstra talentul artistic și muzical într-un cadru plin de emoție și bucurie. Mișcările grațioase, vocile pline de energie și momentele artistice pregătite cu entuziasm vor aduce pe scenă un adevărat spectacol.

Sâmbătă, 16 mai, între orele 10:00 și 14:00, pasionații de strategie sunt așteptați în zona Cinema la Concursul de șah organizat de Clubul Sportiv Gambitul Damei. Copiii își vor testa aici atenția, răbdarea și spiritul competitiv. În aceeași zi, începând cu ora 12:00, Iulius Mall Suceava găzduiește Concursul Județean de Dans, organizat de Palatul Copiilor Suceava. Evenimentul reunește trupe formate din copii și tineri cu vârste între 6 și 19 ani, care vor aduce în fața publicului momente artistice inspirate din diverse stiluri de dans.

Distracția continuă cu spectacolul de teatru pentru copii „Iedul cu Trei Capre”,care începe la ora 16:00, în zona magazinului Altex. Prin peripețiile amuzante, cei mici vor învăța lecții importante despre curaj, responsabilitate și prietenie. Accesul este gratuit.

Pe 16 mai, de la ora 17:00, copiii sunt așteptați la atelierul de creație, organizat la etaj, în zona Cinema City, unde imaginația și culorile se îmbină într-o activitate plină de veselie. Atelierul se desfășoară în două grupe, prima în intervalul 17:00 – 18:00, iar cea de-a doua în intervalul 18:00 – 19:00. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 sau 0230 208 701.

Vino la Iulius Mall Suceava și bucură-te de un sfârșit de săptămână plin de energie, distracție și creativitate!