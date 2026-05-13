Echipe de studenți din România, China, Germania, Ucraina și Republica Moldova s-au înscris la Concursul internațional Hard&Soft, ediția 2026

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 17–24 mai a.c., cea de-a XXXI-a ediție a Concursului internațional studențesc de calculatoare Hard&Soft.

Concursul se adresează studenților din anii terminali din domeniile calculatoarelor, electronicii și automaticii, având ca obiectiv testarea competențelor tehnice hardware și software, precum și a abilităților de colaborare ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a cinci zile, fiecare echipă — alcătuită din patru studenți — va trebui să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate. Reușita presupune cunoștințe avansate de proiectare a sistemelor electronice, interfațare, programare, utilizare a mediilor de dezvoltare software și hardware, testare, documentare și realizarea la cheie, fizică, a proiectului stabilit de un juriu internațional.

Inițiat în anul 1994, cu sprijinul profesorului John MILNER (City University, Londra), care a prezidat juriile primelor nouă ediții, concursul a fost ulterior coordonat timp de 17 ani (2003–2019) de profesorul Timothy HALL (University of Limerick, Irlanda).

După o pauză de doi ani, impusă de restricțiile sanitare, concursul a fost reluat în anul 2022, sub conducerea lui Nicolae-Bogdan FOICA (Cognizant Mobility GmbH, München). La ediția din acest an, președinte al juriului este Vlad VOICULESCU (Cognizant Mobility România).

Hard&Soft a devenit, de-a lungul timpului, o competiție internațională de referință, apreciată în cadrul manifestărilor studențești europene. Până în prezent, peste 1.300 de studenți din marile centre universitare ale României și din universități partenere din Europa, dar și din China, s-au confruntat la Suceava cu provocări tehnice spectaculoase.

Pentru ediția 2026 s-au înscris 16 echipe:

10 echipe din România, reprezentând universități tehnice de prestigiu din Cluj-Napoca (1 echipă), București (3 echipe), Timișoara (3 echipe), Oradea (1 echipă) și Suceava (2 echipe)

6 echipe internaționale, provenind din Beihang (China), Ilmenau (Germania), Chișinău (Republica Moldova) — 2 echipe, Cernăuți și Odesa (Ucraina) — 2 echipe.

Juriul ediției din acest an are următoarea componență:

Președinte: Vlad VOICULESCU – Cognizant Mobility Romănia

Membri: Peter SCHARFF – Technische Universität Ilmenau

Oliver FAUST – Anglia Ruskin University, Cambridge, Regatul Unit

Sorin BORA – Cognizant Mobility România

Alexandru IOVANOVICI – Universitatea Politehnica Timișoara

Competiția beneficiază de sprijinul Primăriei Suceava, Consiliului Local Suceava, al Academiei de Științe Tehnice din România. De asemenea, numeroase firme de renume din București, Botoșani și Suceava se alătură din nou inițiativei, sprijinind promovarea tinerilor talentați. Sprijinul pe care îl oferă învățământul superior de inginerie este esențial pentru succesul concursului, oferind un plus de imagine atât firmelor implicate, cât și facultății noastre și, nu în ultimul rând, comunității academice sucevene.

Prezentarea sistemelor realizate de echipele participante, ca răspuns la tema propusă de juriu, va avea loc vineri, 22 mai 2026, în Atriumul din Corpul E al universității, realizările echipelor competitoare fiind un adevărat spectacol al unor aplicații funcționale.

Festivitatea de premiere se va desfășura în aceeași zi, începând cu ora 16:30, în Aula din Corpul E.