Două autoturisme și aproape 8 tone de alcool, confiscate de polițiști în Rădăuți. Prejudiciu de aproape 900.000 lei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, cu sprijinul colegilor de la Secția de Poliție Rurală Marginea și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în perioada 11-12 mai 2026, trei percheziții domiciliare pe raza municipiului Rădăuți.

În urma acțiunii au fost descoperite și ridicate două autoturisme și o cantitate impresionantă de alcool etilic – aproximativ 7.676 litri (echivalentul a aproape 8 tone). În habitaclul mașinilor au fost găsite, de asemenea, 138 de sticle de un litru cu alcool.

Autovehiculele, evaluate la circa 15.000 de euro, au fost indisponibilizate și duse la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, iar cantitatea de alcool a fost confiscată pentru a fi supusă expertizei de specialitate.

Valoarea totală a alcoolului confiscat a fost estimată la 898.610 lei, prejudiciul cauzat bugetului statului ridicându-se la aproape 900.000 lei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și comercializare de produse accizabile fără marcaj corespunzător, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Acțiunea polițiștilor face parte din eforturile susținute de combatere a evaziunii fiscale și a comerțului ilegal cu produse accizabile pe raza județului Suceava.