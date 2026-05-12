Coliziune între un camion încărcat cu paleți și un autoturism la Ilișești: O persoană rănită


Un accident rutier s-a produs marți, 12 mai 2026, pe DN17, pe raza localității Ilișești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autotren încărcat cu paleți a intrat în coliziune cu un autoturism. În evenimentul rutier au fost implicate două persoane.

La fața locului au intervenit de pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. Una dintre persoanele implicate a fost monitorizată medical la locul accidentului de către echipajul SMURD.

Persoana monitorizată de către echipajul SMURD a refuzat transportul la o unitate spitalicească.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului și împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Traficul rutier pe DN17 a fost temporar restricționat în zonă pentru intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului.


