Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Gheorghe Șoldan anunță că Aeroportul Suceava se modernizează în continuare: Se amenajează...

Gheorghe Șoldan anunță că Aeroportul Suceava se modernizează în continuare: Se amenajează o sală de așteptare provizorie până al inaugurarea Terminalului 3 și se instalează și sistem de balizaj nou


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vizitat marți, 12 mai 2026, cele două șantiere aflate în derulare la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, anunțând progrese concrete în modernizarea infrastructurii aeroportuare.

„În locul vechiului container din care, ani la rând, se făcea îmbarcarea pasagerilor, construim acum o sală de așteptare modernă, de peste 400 de metri pătrați – de patru ori mai mare decât cea existentă anterior”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Noua sală de așteptare va fi finalizată luna viitoare (iunie 2026) și va funcționa temporar până la finalizarea lucrărilor la Terminalul nr. 3, care va avea 11.000 mp și se află deja în procedură de licitație pentru desemnarea constructorului.

Totodată, pe platforma aeroportului se lucrează intens la instalarea unui sistem modern de balizaj. Acesta va fi pus în funcțiune în iulie 2026, permițând ghidarea aeronavelor la sol atât pe timp de noapte, cât și în condiții meteo dificile.

„Știu că există multe nemulțumiri legate de structura actuală a aeroportului nostru, dar și multe așteptări privind numărul zborurilor spre noi destinații. Din păcate, ce nu au făcut alte administrații ani la rând nu putem rezolva peste noapte. Însă încă din primul an de mandat am demarat cel mai amplu plan de modernizare a aeroportului”, a subliniat președintele Gheorghe Șoldan.

Printre investițiile majore aflate în derulare se numără:

  • Construcția Terminalului nr. 3 (de aproape patru ori mai mare decât cele existente)
  • Extinderea și modernizarea parcării
  • Asfaltarea noului drum de legătură Burdujeni (str. Plevnei) – Aeroport
  • Construcția unei uzine electrice moderne și a unui parc de panouri fotovoltaice

„Când vom finaliza toate aceste lucrări, sunt convins că va crește și interesul companiilor aeriene, numărul de zboruri și, implicit, numărul de călători”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Lucrările de modernizare la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură derulate de Consiliul Județean Suceava în mandatul actual.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Coliziune între un camion încărcat cu paleți și un autoturism la...

Lacul de acumulare Solca decolmatat, iar barajul pus în siguranță. Încep...

Cinci șoferi prinși băuți la volan în județul Suceava în decurs...