Cinci șoferi prinși băuți la volan în județul Suceava în decurs de 24 de ore. La Frasin un bărbat fără permis avea o concentrație de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat


Polițiștii din județ au depistat, în circa 24 de ore, cinci conducători auto care s-au urcat băuți la volan, unii dintre ei cu alcoolemii ridicate. Incidentele s-au produs pe raza municipiilor Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, și orașelor Gura Humorului și Frasin în special în noaptea de 10 spre 11 mai 2026.

Cazurile înregistrate:

  • Pe str. Mihai Eminescu din Suceava, un bărbat de 26 de ani din Ipotești a fost oprit la volanul unui BMW. Inițial a refuzat testarea cu etilometrul, cerând recoltarea de probe de sânge, dar ulterior s-a răzgândit. Rezultatul a fost 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal.
  • Pe Calea Transilvaniei din Câmpulung Moldovenesc, un bărbat de 41 de ani a condus un autoturism Dacia cu o concentrație de 0,73 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta nu deținea permis de conducere. A fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.
  • Pe drumul dintre Milișăuți și Rădăuți, un bărbat de 45 de ani din Milișăuți a fost oprit la volanul unui BMW cu numere de înmatriculare din Marea Britanie. Testul a indicat 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.
  • Pe DN 17 în localitatea Frasin, un bărbat de 28 de ani din Gura Humorului a fost oprit la volanul unui Audi. Alcoolemia indicată de etilotest a fost de 0,82 mg/l. A fost dus la spital pentru prelevarea de probe de sânge.
  • Pe str. Valea Seacă din Frasin, un bărbat de 41 de ani, tot din Frasin, a fost oprit la volanul unui Opel Astra. Acesta nu avea permis de conducere și a prezentat o concentrație de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal pentru ambele infracțiuni.
  • Un bărbat de 44 de ani din Horodnic de Sus a căzut de pe bicicletă pe DN 2E, în localitatea Horodnic de Sus. Testat la spital, a rezultat o alcoolemie de 1,14 mg/l. A suferit un traumatism cranio-facial și a fost sancționat contravențional, fiind deschis și dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă în toate cazurile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, și în două cazuri de conducere fără permis.


