Accident în noapte la Marginea: Un șofer beat a fost rănit după ce a lovit cu mașina o autoutilitară pe DN17A

Un accident rutier provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului s-a produs luni seara, 11 mai 2026, pe DN17A, pe raza comunei Marginea.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 22:50, un tânăr de 26 de ani din municipiul Suceava, care conducea un autoturism marca BMW, a acroșat din spate o autoutilitară marca Mercedes-Benz, condusă de un bărbat de 37 de ani din comuna Marginea. După impact, mașina BMW a ricoșat și a lovit un copac de pe partea stângă a carosabilului.

În urma coliziunii, tânărul de 26 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au diagnosticat contuzie coloană cervicală și traumatism toraco-abdominal, fiind rănit ușor.

Testarea cu aparatul etilometru a relevat o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat la șoferul BMW. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Testul cu aparatul DrugTest a fost negativ. Șoferul celeilalte mașini a fost testat negativ la alcool.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni: vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ambele cu aplicarea concursului de infracțiuni.