Incendiu la o gospodărie din Vicovu de Jos de la o mașină electrică ce a luat foc

Un incendiu a izbucnit luni seară, 11 mai 2026, în jurul orei 19:20, pe raza comunei Vicovu de Jos. Flăcările au pornit de la o mașină electrică de mici dimensiuni și s-au extins rapid la o anexă (garaj) a unei locuințe.

Potrivit polițiștilor de la Secția 4 Poliție Rurală Gălănești, o vecină a observat fumul ieșind din curte și a alertat imediat autoritățile prin SNUAU 112. Până la sosirea pompierilor, mai mulți locuitori din zonă s-au mobilizat rapid, reușind să stingă parțial incendiul și să mute vehiculul electric la distanță de casă.

La fața locului a intervenit un echipaj al Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, care a lichidat complet incendiul.

Pagubele înregistrate

Vehiculul utilitar electric marca Cushman (de proveniență americană) a fost distrus în totalitate.

Ușa garajului confecționată din panouri tip „sandwich” a fost degradată.

Acoperișul garajului (construit din asterială, lemn și țiglă) a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului, stabilită de pompieri, este un scurtcircuit electric provocat de acumulatorul defect al vehiculului.

Nu au fost înregistrate victime omenești, doar pagube materiale. Prejudiciul exact urmează să fie evaluat de proprietar.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.