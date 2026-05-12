Bătrână de 80 de ani, agresată și jefuită în plină zi pe străzile Sucevei. Agresorul, arestat preventiv

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit procurorilor, la data de 10 mai 2026, în jurul orei 15:00, în municipiul Suceava, inculpatul a urmărit o femeie în vârstă de 80 de ani, cu afecțiuni medicale și handicap locomotor. Într-un moment oportun, acesta a exercitat acte de violență asupra victimei, trăgând de poșetă și împingând-o puternic. Bătrâna a căzut pe sol, suferind leziuni la nivelul capului. Agresorul a smuls poșeta și a fugit, fiind însă urmărit de patru martori. Sub presiunea acestora, a abandonat bunul fără să sustragă nimic din interior.

Persoana vătămată necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, conform fișei de constatare preliminară emisă de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava.

La data de 11 mai 2026, procurorii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Ulterior, inculpatul a fost prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți. Pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei.