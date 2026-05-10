Accidentul cu trei răniți de la Cumpărătura: Șoferul ucrainean al unui TIR a condus cu viteză, iar remorca a intrat în tangaj și a pătruns pe contrasens

Un accident rutier soldat cu trei victime s-a produs sâmbătă, 9 mai 2026, în jurul orei 15:50, pe DN2, la km 426+900 m, în zona localității Cumpărătura.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 21 de ani, cetățean ucrainean, conducea un ansamblu rutier format din cap tractor marca Renault și semiremorcă marca Schmitz, pe direcția Cumpărătura – Suceava.

Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum (ploaie și carosabil umed), semiremorca a intrat în tangaj, ansamblul a pătruns pe sensul opus de mers, iar capul tractor a ieșit pe un teren agricol. Partea din spate a semiremorcii a intrat în coliziune cu un autoturism Renault Traffic, condus regulamentar de un bărbat de 45 de ani, care circula din sens opus, pe direcția Suceava – Fălticeni.

În urma impactului au fost rănite trei persoane aflate în autoturismul Renault Traffic. Toate au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde au primit îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Traficul rutier a fost restricționat temporar în zonă pentru intervenția echipajelor de salvare și cercetarea la fața locului.