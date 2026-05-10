Șofer rănit după ce s-a răsturnat cu autoutilitara pe DN2/E85, la Drăgușeni

Un accident rutier soldat cu victime s-a produs sâmbătă, 9 mai 2026, în jurul orei 12:20, pe DN2/E85, pe raza comunei Drăgușeni.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară Iveco din direcția Drăgușeni către Fălticeni, nu a adaptat viteza la condițiile de drum – carosabilul fiind umed – a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a sensului de mers.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni. Medicii i-au pus diagnosticul de TCC ușor și traumatism coloană cervicală.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.