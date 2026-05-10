Împreună reconstruim speranța: Concert caritabil de solidaritate la Vicovu de Sus pentru familia din Brodina a cărei casă a ars într-un incendiu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Duminică, 10 mai 2026, începând cu ora 14:00, la Centrul Cultural „Bucovina” din Vicovu de Sus va avea loc un concert caritabil intitulat „Împreună reconstruim speranța”, organizat de Asociația Reper Etnocultural Identitar.

Evenimentul îi va reuni pe scenă pe unii dintre cei mai apreciați artiști și ansambluri din zonă: Angelica Flutur, Ancuța Corlățan, Cătălina Rotaru, Ionela Popescu, Fetele din Botoșani, Liliana Ursachi, Paul Ananie, Grupul Floricele Vicovene, Voichița Chira, Maria Creuco, Getuca Schipor, Maria Țugui, Ansamblul Flori Vicovene, Ștefania Cojocaru, Sonia-Aurora Ursachi, Alexandra Rubanei, precum și grupurile de copii și tineri: Kinder Club Vicovu de Sus, Club Vicov Gimnastică Ritmică, Bianca Hrișcă și Grupul Moștenitorii Bucovinei.

Concertul este dedicat susținerii familiei Tomeac Vasilica și Serediuc Radu din localitatea Brodina, al cărei cămin a fost distrus de un incendiu devastator în data de 17 aprilie 2026. Viețile membrilor familiei, inclusiv ale copiilor, au fost salvate datorită intervenției rapide a unui consătean și a soției sale, care au alertat la timp familia și comunitatea.

Scopul evenimentului

Toate fondurile strânse prin donații vor fi direcționate exclusiv către reconstrucția casei familiei. Accesul publicului se face pe bază de donație, biletele putând fi achiziționate direct la intrarea în sală.

Parteneri

Evenimentul se organizează în parteneriat cu:

Primăria orașului Vicovu de Sus

Primăria comunei Brodina

Școala Gimnazială Brodina

Școala Gimnazială Ipotești

Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Protopopiatul Rădăuți

Sindicatul Bucovina Rădăuți

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus

La organizare s-au implicat activ voluntari, membri ai comunității din Brodina, cadre didactice, artiști și sponsori locali.

„Muzica și dansul vor depăși, pentru câteva ore, granița artei și vor deveni limbaj al solidarității. Comunitatea devine astfel punte între neputință și speranță, între încercare și renaștere”, au transmis organizatorii.