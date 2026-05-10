Marș Antiviolență și de Prevenire a Accidentelor Rutiere cu 2000 de elevi, joi la Suceava


Asociaţia de Ajutorare a Copiilor şi Tinerilor Dotaţi şi Talentaţi „EUROACTIV”, în parteneriat cu Asociația „Alecs Group” și Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, organizează joi, 14 mai 2026, un amplu marș antiviolență și de prevenție, la care sunt așteptați aproximativ 2000 de elevi din unitățile de învățământ sucevene.

Evenimentul se va desfășura între orele 12:30 – 14:30, pe următorul traseu: Stadionul Areni – Primărie – Magazin Bucovina – BCR – Esplanada Casei de Cultură Suceava.

Marșul face parte din cea de-a XIV-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2026 (11–15 mai) și are ca obiective principale:

  • Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie
  • Prevenirea consumului de droguri și plante etnobotanice
  • Combaterea violenței, consumului de tutun și alcool
  • Prevenirea accidentelor rutiere

La finalul marșului, pe esplanada Casei de Cultură Suceava va avea loc o simulare de accident rutier, realizată cu sprijinul a două autoturisme puse la dispoziție de S.C. Alin For You S.R.L.

Acțiunea se bucură de un parteneriat solid cu instituțiile responsabile de siguranța publică și educație:

  • Inspectoratul Școlar Județean Suceava
  • Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava
  • Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava
  • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava
  • Primăria Municipiului Suceava
  • Consiliul Județean Suceava
  • S.C. TLP Suceava
  • Tipografia Mușatinii

După simularea accidentului rutier, organizatorii invită presa și publicul la Sala Unirii (curtea interioară a Palatului Administrativ), unde va avea loc diseminarea rezultatelor campaniei de responsabilizare socială „Fii conștient, nu dependent”, urmată de o conferință de presă.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
