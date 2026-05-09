Studenții de la specializarea Media digitală, anul II, organizează o conferință dedicată dezvoltării personale și educației financiare

Studenții anului II de la specializarea Media digitală, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, USV, anunță organizarea conferinței „Cum investesc în mine? (Descoperă ce a funcționat pentru cei mai buni)”. Evenimentul va avea loc luni, 11 mai, începând cu ora 10:00, la Book Café.

Conferința își propune să evidențieze cât de important este să investim în propria dezvoltare, atât din punct de vedere financiar, cât și prin formarea abilităților personale (soft skills), oferind participanților exemple reale și idei utile de la profesioniști din domenii variate.

Evenimentul are patru invitați speciali, care vor împărtăși sfaturi din experiențele lor:

Carmen Năstase , decan al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA), va aborda tema economiilor și investițiilor inteligente;

, antreprenor, va vorbi despre cum pot fi construite afaceri cu scop și impact;

, strateg de marketing cu experiență internațională și contribuții în reviste de prestigiu, va susține o prezentare despre brandul personal și modul în care ne putem „vinde" autentic;

, strateg de marketing cu experiență internațională și contribuții în reviste de prestigiu, va susține o prezentare despre brandul personal și modul în care ne putem „vinde” autentic; Anca Herea, psiholog, va discuta despre psihologia banilor și relația noastră cu aceștia.

Agenda conferinței include prezentări interactive și discuții care oferă idei practice pentru decizii mai bune privind viitorul profesional și financiar al studenților.

