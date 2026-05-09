Avertismente de vreme rea în județul Suceava. Cod Galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferică până duminică dimineața

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod Galben consecutive pentru nordul și vestul Moldovei, inclusiv pentru județul Suceava, valabile pe parcursul zilei de 9 mai și în noaptea de 9 spre 10 mai 2026.

Potrivit avertizărilor, în intervalul 9 mai, ora 10:00 – 9 mai, ora 22:00, în nordul și vestul Moldovei, dar și local în Carpații Orientali, se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor cădea averse torențiale, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 40-50 km/h) și posibil grindină. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat 30-50 l/mp.

Ulterior, în intervalul 9 mai, ora 22:00 – 10 mai, ora 10:00, atenționarea Cod Galben se menține pentru nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali, unde vor continua averse ce vor acumula 20-40 l/mp.