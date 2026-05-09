Dimitrie Balint, martor al unui secol de istorie suceveană. Lansare de carte și expoziție foto la Centrul Cultural „Bucovina”


Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat vineri, 8 mai, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”, la lansarea volumului „Dimitrie Balint – martorul unui veac de istorie a Sucevei”, semnat de jurnalistul și scriitorul Neculai Roșca, și la vernisajul expoziției dedicate maestrului fotograf Dimitrie Balint.

Evenimentul a reunit oameni de cultură, artiști plastici, reprezentanți ai instituțiilor publice și numeroși iubitori ai fotografiei, într-o atmosferă de omagiu adus unuia dintre cei mai importanți fotografi ai Bucovinei.

În alocuțiunea sa, Nicolae Robu a evidențiat valoarea documentară și artistică a operei lui Dimitrie Balint, subliniind rolul esențial pe care îl are fotografia în păstrarea memoriei colective a unui oraș:

„Prin fotografiile lui Dimitrie Balint nu vezi doar Suceava de altădată. Vezi cum s-a schimbat un oraș și oamenii lui. Fotografiile lui Dimitrie Balint arată cum s-a transformat Suceava de-a lungul timpului și păstrează o parte importantă din memoria orașului pentru generațiile tinere și pentru cele care vor veni. Privind imaginile sale, redescoperi locuri pe lângă care treci astăzi, dar pe care timpul le-a schimbat considerabil. Tocmai de aceea, fotografiile lui Dimitrie Balint au astăzi nu doar valoare artistică, ci și o valoare documentară și sentimentală aparte.”

Vicepreședintele Consiliului Județean a mai apreciat longevitatea și profesionalismul maestrului Balint, unul dintre cei mai longevivi artiști fotografi din județ și din România:

„Dl Balint a trecut prin toate etapele fotografiei clasice. De la ucenicie la măiestrie. Fiecare imagine are în spate muncă, experiență și atenție la fiecare detaliu.”

Nicolae Robu a salutat și efortul editorial al lui Neculai Roșca, considerând volumul un demers important pentru conservarea identității locale:

„Cred că această carte poate deveni, pe viitor, un material foarte bun pentru un curs opțional de istorie locală – Istoria Sucevei.”

Volumul reunește un amplu interviu cu Dimitrie Balint, imagini de arhivă, fotografii contemporane și mărturii care surprind evoluția Sucevei de-a lungul unui secol.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în colaborare cu Editura Iuni Smart Vicovu de Jos. Prezentarea cărții a fost realizată de Mihai Pînzaru – PIM, iar moderarea întâlnirii a fost asigurată de autorul Neculai Roșca.


newsbucovina.ro — Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
