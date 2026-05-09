Dimitrie Balint, martor al unui secol de istorie suceveană. Lansare de carte și expoziție foto la Centrul Cultural „Bucovina”

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat vineri, 8 mai, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”, la lansarea volumului „Dimitrie Balint – martorul unui veac de istorie a Sucevei”, semnat de jurnalistul și scriitorul Neculai Roșca, și la vernisajul expoziției dedicate maestrului fotograf Dimitrie Balint.

Evenimentul a reunit oameni de cultură, artiști plastici, reprezentanți ai instituțiilor publice și numeroși iubitori ai fotografiei, într-o atmosferă de omagiu adus unuia dintre cei mai importanți fotografi ai Bucovinei.

În alocuțiunea sa, Nicolae Robu a evidențiat valoarea documentară și artistică a operei lui Dimitrie Balint, subliniind rolul esențial pe care îl are fotografia în păstrarea memoriei colective a unui oraș:

„Prin fotografiile lui Dimitrie Balint nu vezi doar Suceava de altădată. Vezi cum s-a schimbat un oraș și oamenii lui. Fotografiile lui Dimitrie Balint arată cum s-a transformat Suceava de-a lungul timpului și păstrează o parte importantă din memoria orașului pentru generațiile tinere și pentru cele care vor veni. Privind imaginile sale, redescoperi locuri pe lângă care treci astăzi, dar pe care timpul le-a schimbat considerabil. Tocmai de aceea, fotografiile lui Dimitrie Balint au astăzi nu doar valoare artistică, ci și o valoare documentară și sentimentală aparte.”

Vicepreședintele Consiliului Județean a mai apreciat longevitatea și profesionalismul maestrului Balint, unul dintre cei mai longevivi artiști fotografi din județ și din România:

„Dl Balint a trecut prin toate etapele fotografiei clasice. De la ucenicie la măiestrie. Fiecare imagine are în spate muncă, experiență și atenție la fiecare detaliu.”

Nicolae Robu a salutat și efortul editorial al lui Neculai Roșca, considerând volumul un demers important pentru conservarea identității locale:

„Cred că această carte poate deveni, pe viitor, un material foarte bun pentru un curs opțional de istorie locală – Istoria Sucevei.”

Volumul reunește un amplu interviu cu Dimitrie Balint, imagini de arhivă, fotografii contemporane și mărturii care surprind evoluția Sucevei de-a lungul unui secol.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în colaborare cu Editura Iuni Smart Vicovu de Jos. Prezentarea cărții a fost realizată de Mihai Pînzaru – PIM, iar moderarea întâlnirii a fost asigurată de autorul Neculai Roșca.