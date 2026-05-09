„Unitate în diversitate. Dialog european” – simpozion de amploare dedicat Zilei Europei, la Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu prilejul celebrării Zilei Europei, vineri, 8 mai, la Casa de Cultură din Rădăuți s-a desfășurat simpozionul „UNITATE ÎN DIVERSITATE. DIALOG EUROPEAN”, un eveniment de excepție dedicat valorilor europene, dialogului intercultural și implicării civice a tinerilor.

Inițiat și organizat de eleva Andreea Ignătescu, din clasa a IX-a B, președinta Clubului de Voluntariat „PENTRU TINEReI & COMUNITATE” din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, simpozionul a reunit aproximativ 400 de elevi din mai multe unități de învățământ, alături de cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale și invitați speciali.

La această manifestare au participat elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (clasele IX-XII), Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți, coordonați de profesori implicați și de consilieri educativi.

Programul a debutat cu intonarea Imnului Național al României de către Corul „TIMOTHEOS” al Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I”, iar deschiderea oficială a fost realizată de directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. dr. Adrian Nicolae Puiu, care a felicitat organizatoarea principală, Andreea Ignătescu, și a mulțumit tuturor participanților.

Printre invitații de seamă s-au numărat:

Bogdan Loghin , primarul Municipiului Rădăuți

, primarul Municipiului Rădăuți Alina Cotos , coordonator proiecte europene în cadrul Primăriei Rădăuți

, coordonator proiecte europene în cadrul Primăriei Rădăuți lector univ. dr. Andreea Ioana Cozianu (USV Suceava)

(USV Suceava) prof. dr. Adrian Nicolae Puiu

avocat Rodica Cușnir , președinte al Comisiei pentru afaceri europene

, președinte al Comisiei pentru afaceri europene lector univ. dr. Gabriela Leuciuc (USV Suceava)

(USV Suceava) Caterina Magas, coordonator Departamentul Erasmus+ din cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Temele abordate au vizat fondurile europene, drepturile și libertățile cetățenilor UE, rolul tinerilor în construcția Europei de mâine, precum și diferența dintre „Europa din manual” și „Europa din viața reală”.

Evenimentul a inclus și momente artistice susținute de elevi, iar la final Andreea Ignătescu și întregul comitet organizatoric au fost premiați pentru inițiativa și implicarea exemplară.

Simpozionul „Unitate în diversitate. Dialog european” a reprezentat un adevărat prilej de reflecție și dialog constructiv, demonstrând încă o dată că tinerii din Rădăuți sunt activ implicați în promovarea valorilor europene și a spiritului civic.