Coordonatorul Claudiu Lazurcă părăsește CSU Suceava după patru sezoane

Coordonatorul Claudiu Lazurcă va părăsi în această vară echipa CSU Suceava, după patru sezoane petrecute sub culorile formației antrenată de Bogdan Șoldănescu.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani, format la LPS Suceava sub conducerea antrenorilor Răzvan Bernicu, Iulian Dugan și Petru Brândușe, a debutat în handbalul mare la CSM Botoșani, sub comanda lui Florin Ciubotariu, înainte de a reveni la Suceava.

Prin intermediul unui comunicat, Claudiu Lazurcă a transmis un mesaj emoționant către club, colegi, staff și suporteri:

„Sunt puțin emoționat. Au fost patru ani frumoși la CSU Suceava, locul unde m-am format ca om și ca jucător. Am considerat că este momentul să fac un pas important în carieră, motiv pentru care am decis să plec. Este un grup minunat aici, a fost ca o a doua familie pentru mine și țin să le mulțumesc colegilor pentru toate momentele trăite împreună, frumoase sau mai puțin frumoase. Este un vestiar unit și sper să rămână așa mereu. Mulțumesc staffului pentru tot, dar în special lui Budi, pentru că este un om de la care am învățat multe și care a avut cea mai mare încredere în mine. Mulțumesc suporterilor pentru sprijinul acordat pe parcursul acestor ani. Mă înclin în fața lor pentru că au fost alături de noi și la bine, și la greu. Plec cu inima împăcată și mă bucur că am făcut parte din familia CSU, o familie mică, dar frumoasă.”