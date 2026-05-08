Turneu internațional de judo la Ipotești: „Cupa Judo Bucovina” pe tatami pe 23 mai 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația Club Sportiv Judo Bucovina, în parteneriat cu Federația Română de Judo, organizează Turneul Internațional „Cupa Judo Bucovina”, o competiție pentru juniorii și cadeții din țară și din străinătate.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 23 mai 2026, la Sala de Sport Ipotești.

Competiția este deschisă sportivilor din categoriile de vârstă U10, U12, U14, U16, U18 și U21, atât la masculin cât și la feminin, cu toleranță de 1 kg la cântar.

Programul competiției:

Vineri, 22 mai – Cântar pentru sportivii care sosesc după-amiaza: 16:00 – 18:00

– Cântar pentru sportivii care sosesc după-amiaza: 16:00 – 18:00 Sâmbătă, 23 mai Cântar dimineața: 7:00 – 9:00 Ora 9:30 – Deschiderea oficială și începerea concursului pe 4 tatami (spații de luptă)



Durata luptelor variază în funcție de categoria de vârstă, între 2 și 4 minute.

Taxa de participare este de 80 RON / sportiv.

Înscrierile se fac până marți, 19 mai 2026, ora 22:00, fie pe numărul de WhatsApp 0742 332 694, fie pe adresa de email [email protected].

Organizatorii precizează că:

Competiția se va desfășura conform regulamentului Federației Române de Judo;

Locurile 1, 2 și 3 vor fi premiate cu diplome și medalii;

Nu se acceptă înscrieri sau modificări în ziua competiției;

Sportivii care nu se încadrează în categoria de greutate vor fi trecuți automat la categoria imediat superioară.

Pentru detalii suplimentare sau cazare la prețuri accesibile, sportivii și oficialii pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0742 332 694.