Suceava va avea un stadion nou care să răspundă exigențelor Ligii 1, printr-un proiect inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat primarul Vasile Rîmbu

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat în ședința de vineri a Consiliului Local Suceava, că municipalitatea suceveană va pune la dispoziție terenul pentru proiectul inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, privind construirea unui stadion nou, modern, care să răspundă exigențelor Ligii I.

Primarul a subliniat că discuțiile cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, sunt avansate și există voința comună de a realiza acest proiect strategic:

„Ieri am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean. Există dorința ca Suceava să beneficieze de un teren de sport, de un teren de fotbal. Noi avem suprafața necesară. Consiliul Județean s-a angajat să finanțeze construcția unui asemenea stadion și, desigur, vom pune mână la mână.”

Vasile Rîmbu a precizat că nu se va miza pe modernizarea actualului stadion Areni, ci pe un stadion nou, adaptat standardelor actuale:

„Nu cred că trebuie să ne gândim la stadionul Areni, pentru că este foarte greu de abordat din punct de vedere al cerințelor la zi pentru un stadion.”

Referitor la finanțare și sprijinirea cluburilor, primarul a fost prudent, subliniind necesitatea respectării cadrului legal:

„Finanțarea cluburilor private nu e atât de simplă și atât de ușor de abordat, dacă nu ești atent la prevederile legale. Odată cu promovarea o să judecăm și o să luăm o decizie legală de sprijinire a sportului. Avem și un litigiu cu vechiul club, trebuie să-l finalizăm pe ăla, altfel este greu să îl ignori pe ăla și să treci la altă modalitate de finanțare.”

Despre termenul de realizare, primarul a fost realist:

„Un teren de fotbal trebuie să te gândești la un timp rezonabil de doi ani de zile, nu poți să-l faci peste noapte. Dacă se poate realiza într-un an, nu-i nicio problemă, dar, până atunci, noi trebuie să conservăm stadionul Areni, pentru că viitoarele echipe de fotbal care vor evolua în Liga a doua au nevoie de un asemenea stadion. La momentul de față, stadionul Areni este omologabil pentru competiții de Liga a doua.”

Anunțul primarului Vasile Rîmbu vine într-un moment favorabil pentru fotbalul sucevean, Cetatea 1932 Suceava aflându-se în luptă strânsă pentru promovare.