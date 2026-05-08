Atelier de carieră pentru tineri la Siret cu participarea prefectului Bogdan George Păstrăv de Ziua Europei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Evenimentul, organizat de Primăria orașului Siret, a oferit tinerilor ocazia de a discuta direct cu reprezentanți ai autorităților locale și județene despre oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană, dar și despre provocările și responsabilitățile unui drum profesional de succes.

La întâlnire au participat prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, Roberto Moldovan, Alina Butnariu – șef proiecte europene din cadrul primăriei, precum și alți angajați din compartimentul de proiecte europene.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme esențiale pentru orientarea profesională a tinerilor: oportunitățile de dezvoltare oferite de Europa, importanța educației, seriozității și dedicării, provocările de la începutul carierei, experiențe personale și lecții de viață, dar și rolul perseverenței și implicării în atingerea obiectivelor propuse.

Evenimentul a avut un pronunțat caracter motivațional, urmărind să încurajeze elevii să își construiască viitorul cu încredere, responsabilitate și curaj.

„Aveți încredere în forțele proprii, valorificați fiecare oportunitate și rămâneți consecvenți în ceea ce vă propuneți. Succesul se construiește pas cu pas, prin muncă, implicare și perseverență”, le-a transmis prefectul Bogdan-George Păstrăv elevilor participanți.