Primarul Vasile Rîmbu: Toate neregulile din raportul Curții de Conturi privesc administrația Lungu. Nu pot fi vinovat pentru deficiențe din exerciții bugetare anterioare

În ședința de vineri a Consiliului Local Suceava, primarul Vasile Rîmbu a prezentat o informare privind raportul de audit al Curții de Conturi privind activitatea Primăriei Municipiului Suceava pentru exercițiul financiar 2024. Edilul a subliniat că toate constatările majore se referă la perioada administrației anterioare, conduse de Ion Lungu, și a acuzat scurgerea controlată a documentului către anumite canale pentru a-i crea imagine negativă.

„De regulă, și după lege, toate constatările misiunilor de audit ale Curții de Conturi trebuie să fie aduse la cunoștința consilierilor locali, pentru a le rezolva. Nu e nicio curiozitate, nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, că acest raport de audit a ajuns pe mâna unor… nu pot să spun publicații, pentru că nu sunt publicații, sau presă, că nu este presă. Au vizat doar să își reia constatările și să arunce vina pe cel pe care îl au ei în vizor, și în particular este vorba de mine”, a declarat Vasile Rîmbu.

Primarul a precizat că în 2024 nu a fost nici primar, nici ordonator principal de credite al UAT Suceava decât în ultimele două luni ale anului, iar misiunea de audit vizează în principal exercițiul 2024. „Tot ce ați auzit, tot ce vă voi prezenta nu mă privește. Nu fac asta cu gândul de a mă dezvinovăți, pentru că nici nu mă poate nimic învinovăți pentru deficiențe provocate în alte exerciții bugetare sau financiare”, a adăugat el.

Rîmbu a menționat cu ironie că s-ar fi așteptat ca fosta administrație să își însușească aceste probleme semnalate de raportul de audit al Curții de Conturi, așa cum și-a asumat și lucrările la creșă din cartierul Burdujeni: „M-aș fi așteptat, da, asta o spun cu o notă de ironie, că odată cu revendicarea în anumite obiective și în special creșa din Burdujeni, zic că toate acestea s-au petrecut în timpul meu. Dar nu s-a întâmplat”.

Principalele constatări din raport și stadiul rezolvării

Raportul Curții de Conturi conține două categorii de constatări: unele în curs de rezolvare și altele deja soluționate de actuala administrație. Primarul s-a oprit asupra celor mai importante, care implică recuperarea de prejudicii:

Prejudiciu de 18.001.220 lei cauzat prin nerespectarea caietului de sarcini la contractul de salubrizare stradală din 2014 (plăți nelegale pentru suprafețe și servicii în afara contractului). S-a formulat acțiune în instanță împotriva foștilor responsabili.

Neîndeplinirea indicatorilor de performanță (colectare deșeuri) – penalități de 1.705.231 lei pentru 2022-2024. Acțiune în instanță formulată.

Penalități de întârziere plătite – 661.102 lei. S-a constituit comisie de analiză pentru stabilirea responsabilităților. Subevaluarea datoriilor necurente prin neconstituirea de provizioane – 2.626.114 lei. Deficiența a fost remediată imediat.

Subevaluarea veniturilor din chirii la Bazar – 1.233.049 lei. S-au emis acte adiționale și somații. Taxa de ecologizare – 25.267 lei. S-au identificat contribuabili, s-au calculat debite, iar din sumă s-au încasat deja circa 22.000 lei. Primarul a precizat că, prin inventarierea făcută în 2025, numărul plătitorilor a crescut substanțial, de la circa 1.000 la peste 2.000. Creanțe bugetare nerecuperate – ajustări pentru depreciere în valoare de peste 10 milioane lei. Se va elabora procedură de scoatere din evidență a creanțelor fără șanse de recuperare.

Vasile Rîmbu a precizat că pentru constatările deja rezolvate există detalii în materialele prezentate consilierilor și a anunțat că actuala echipă va răspunde pentru eventualele greșeli viitoare: „Dacă va fi să greșesc peste un an, doi, trei, atunci îmi voi asuma și voi primi toate criticile”.