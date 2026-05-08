Mobilizare exemplară la Udești: 5.000 de puieți plantați pentru salvarea dealului afectat de eroziune

Peste 5.000 de puieți au fost plantați joi, 7 mai 2026, pe dealul Udești, într-o amplă acțiune de ecologizare și stabilizare a solului organizată de Asociația „Fight for Freedom” în parteneriat cu mai multe instituții și comunități locale.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal combaterea eroziunii avansate a versantului și regenerarea ecosistemului local, transformând o zi de voluntariat într-un adevărat exemplu de implicare civică și responsabilitate față de mediu.

La plantare au participat:

Voluntari și beneficiari ai programului de reinserție socială „Noi Începuturi”;

Elevi și profesori de la Școala Gimnazială Verești (inclusiv beneficiari ai proiectului „Fight for Freedom’s New Horizons”);

Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu” Udești;

Reprezentanți ai Primăriei Comunei Udești;

Inspectorul Școlar General, prof. Nicolae Ciprian Anton ;

; Inspectorul școlar pentru arte, doamna Loredana Mihaela Ceica.

Doamna Corina Damaschin, asistent social și coordonator al Centrului Verești – „Noi Orizonturi”, a declarat:

„Această plantare nu este doar despre puieții puși în pământ astăzi, ci despre rădăcinile pe care le prind valorile respectului față de natură în inimile acestor copii. Vedem aici o simbioză perfectă între voluntariat, educație și sprijin social.”

Evenimentul a combinat componenta practică de protecție a mediului cu o puternică lecție de educație ecologică și integrare socială. Asociația „Fight for Freedom” a oferit o masă caldă tuturor participanților, transformând ziua de muncă într-un adevărat eveniment comunitar.