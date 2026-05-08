Mobilizare exemplară la Udești: 5.000 de puieți plantați pentru salvarea dealului afectat de eroziune


Peste 5.000 de puieți au fost plantați joi, 7 mai 2026, pe dealul Udești, într-o amplă acțiune de ecologizare și stabilizare a solului organizată de Asociația „Fight for Freedom” în parteneriat cu mai multe instituții și comunități locale.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal combaterea eroziunii avansate a versantului și regenerarea ecosistemului local, transformând o zi de voluntariat într-un adevărat exemplu de implicare civică și responsabilitate față de mediu.

La plantare au participat:

  • Voluntari și beneficiari ai programului de reinserție socială „Noi Începuturi”;
  • Elevi și profesori de la Școala Gimnazială Verești (inclusiv beneficiari ai proiectului „Fight for Freedom’s New Horizons”);
  • Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu” Udești;
  • Reprezentanți ai Primăriei Comunei Udești;
  • Inspectorul Școlar General, prof. Nicolae Ciprian Anton;
  • Inspectorul școlar pentru arte, doamna Loredana Mihaela Ceica.

Doamna Corina Damaschin, asistent social și coordonator al Centrului Verești – „Noi Orizonturi”, a declarat:

„Această plantare nu este doar despre puieții puși în pământ astăzi, ci despre rădăcinile pe care le prind valorile respectului față de natură în inimile acestor copii. Vedem aici o simbioză perfectă între voluntariat, educație și sprijin social.”

Evenimentul a combinat componenta practică de protecție a mediului cu o puternică lecție de educație ecologică și integrare socială. Asociația „Fight for Freedom” a oferit o masă caldă tuturor participanților, transformând ziua de muncă într-un adevărat eveniment comunitar.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
