„Europa noastră, România mea – file de istorie” – concurs de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Profesorii și elevii pasionați de istorie ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au organizat un concurs tematic de excepție dedicat Zilelor de 9 și 10 Mai, intitulat „Europa noastră, România mea – file de istorie”.

„Repere evenimențiale de referință pentru istoria românilor și istoria Europei, zilele de 9 și 10 mai au o profundă și reverberantă semnificație și simbolistică. Astfel, la data de 9 Mai 1877 a fost proclamată independența politică a României, la 9 Mai 1950, celebrată drept „Ziua Europei”, a fost lansată „Declarația Schuman”, care a reprezentat fundamentul proiectului de „unitate europeană”, iar la 10 Mai 1866 a avut loc instaurarea monarhiei prin instalarea principelui străin Carol de Hohrnzollern-Sigmaringen pe tronul României”, arată organizatorii.

Evenimentul a reunit 38 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, grupați în 19 echipaje care au reprezentat simbolic 19 state membre ale Uniunii Europene. Concursul a constat în 40 de întrebări: 20 despre istoria Uniunii Europene și 20 despre Războiul de Independență al României și istoria monarhiei românești.

Profesorii de istorie Adrian Puiu, Nicoleta Mitrofan, Gabriela Pogorevici și Loredana Puiu, susținuți logistic de bibliotecara Andreea Ciobara, profesorul Cezar Vlonga și elevii olimpici naționali Luca Mihalescu și Matei Dăscălescu, au creat o atmosferă interactivă și antrenantă pe parcursul a trei ore.

Ierarhia finală:

Premiul I – Echipajul SLOVENIA – elevii Ștefan Cernovschii și Bogdan Lungu (clasa a XI-a B, prof. Nicoleta Mitrofan) Premiul al II-lea – Echipajul LETONIA – elevele Lenuța Ilisoi și Ioana Pascaniuc (clasa a XI-a C, prof. Nicoleta Mitrofan) Premiul al III-lea – Echipajul SLOVACIA – elevele Daniela Sauciuc și Ioana Tihon (clasa a XI-a E, prof. Nicoleta Mitrofan)

Mențiuni:

Suedia – Teodora Fedorciuc și Albert Puiu (clasa a X-a E, prof. Adrian Puiu)

Malta – Matei Balmuș și Tomaso Cotos (clasa a XI-a A, prof. Nicoleta Mitrofan)

Cehia – Ioana Luța și Iuliana Manz (clasa a XI-a E, prof. Nicoleta Mitrofan)

Organizatorii au subliniat că scopul concursului a fost dezvoltarea competențelor istorice, a gândirii critice și a unei solide culturi generale, dar și promovarea valorilor europene și a identității naționale.