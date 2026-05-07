Amendă de 50.000 lei aplicată de Garda de Mediu Suceava pentru activități ilegale de colectare a deșeurilor feroase

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au identificat și sancționat un agent economic care desfășura ilegal activități de colectare a deșeurilor feroase.

În urma unor controale inopinate, inspectorii au constatat că operatorul economic opera un punct de lucru fără a deține autorizațiile de mediu obligatorii conform legislației în vigoare.

Principalele nereguli constatate:

Lipsa autorizației de mediu pentru activitatea de colectare și valorificare a deșeurilor.

Nerespectarea obligațiilor privind trasabilitatea și evidența gestiunii deșeurilor.

Absența dotărilor minime pentru protecția solului și a apelor subterane în zona de depozitare.

Pentru abaterile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu o amendă contravențională în valoare de 50.000 lei, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Totodată, au fost dispuse măsuri clare de efectuare a demersurilor pentru obținerea de urgență a actelor de reglementare necesare.

Garda de Mediu Suceava reamintește tuturor agenților economici că protecția mediului nu este opțională:

„Funcționarea fără autorizație pune în pericol sănătatea comunității și integritatea ecosistemelor locale.”

Comisarii de mediu anunță că vor continua monitorizarea strictă a tuturor amplasamentelor unde se gestionează deșeuri, pentru a asigura un mediu curat și sigur pentru suceveni.