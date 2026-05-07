Întâlnire a guvernatorului regiunii Cernăuți cu consulul general al României pentru continuarea cooperării transfrontaliere intensificate între Suceava și regiunea Cernăuți

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a subliniat importanța unei comunicări regulate și eficiente cu partenerii români, în vederea dezvoltării proiectelor transfrontaliere comune.

Într-un mesaj pe canalul său Telegram, oficialul ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Consulul General al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, pentru disponibilitatea și ritmul constructiv de colaborare.

Osipenko a precizat că, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, a rezumat progresele comune cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și au convenit pașii următori pentru viitoarele întâlniri cu autorități române din alte regiuni.

„Pentru o realizare rapidă și de calitate a inițiativelor transfrontaliere este necesară o comunicare regulată și concretă cu partenerii internaționali”, a afirmat Ruslan Osipenko.

Pe agenda de lucru comună se află:

Implementarea reformei educaționale;

Dezvoltarea și modernizarea punctelor de trecere a frontierei;

Utilizarea cât mai eficientă a potențialului transfrontalier al Bucovinei pentru consolidarea capacității economice, energetice și logistice a regiunii.

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți a subliniat necesitatea unei sincronizări complete între partea ucraineană și cea română:

„O astfel de interacțiune intensă permite adoptarea mai rapidă a deciziilor necesare. Mergem înainte.”