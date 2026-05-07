Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Întâlnire a guvernatorului regiunii Cernăuți cu consulul general al României pentru continuarea...

Întâlnire a guvernatorului regiunii Cernăuți cu consulul general al României pentru continuarea cooperării transfrontaliere intensificate între Suceava și regiunea Cernăuți


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a subliniat importanța unei comunicări regulate și eficiente cu partenerii români, în vederea dezvoltării proiectelor transfrontaliere comune.

Într-un mesaj pe canalul său Telegram, oficialul ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Consulul General al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, pentru disponibilitatea și ritmul constructiv de colaborare.

Osipenko a precizat că, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, a rezumat progresele comune cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și au convenit pașii următori pentru viitoarele întâlniri cu autorități române din alte regiuni.

„Pentru o realizare rapidă și de calitate a inițiativelor transfrontaliere este necesară o comunicare regulată și concretă cu partenerii internaționali”, a afirmat Ruslan Osipenko.

Pe agenda de lucru comună se află:

  • Implementarea reformei educaționale;
  • Dezvoltarea și modernizarea punctelor de trecere a frontierei;
  • Utilizarea cât mai eficientă a potențialului transfrontalier al Bucovinei pentru consolidarea capacității economice, energetice și logistice a regiunii.

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți a subliniat necesitatea unei sincronizări complete între partea ucraineană și cea română:

„O astfel de interacțiune intensă permite adoptarea mai rapidă a deciziilor necesare. Mergem înainte.”


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

„Europa noastră, România mea – file de istorie” – concurs de...

Apa Bucovina a organizat o nouă acțiune de reîmpădurire în Ținutul...

Amendă de 50.000 lei aplicată de Garda de Mediu Suceava pentru...