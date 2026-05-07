Apa Bucovina a organizat o nouă acțiune de reîmpădurire în Ținutul Echilibrului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O nouă acțiune de reîmpădurire organizată de Maspex Romania, prin brandul de apă minerală naturală Bucovina, a avut loc. Desfășurată în cadrul programului „Protejăm Ținutul Echilibrului”, acțiunea readuce în prim-plan obiectivul companiei de a contribui la refacerea mediului din zona Bucovinei, prin campanii anuale de reîmpădurire.

În fiecare an, mii de puieți de brad și molid sunt plantați în zone greu accesibile, aflate în apropierea surselor de apă Bucovina, pentru refacerea echilibrului natural și creșterea conștientizării privind importanța protejării mediului înconjurător. De la debutul programului ”Protejăm Ținutul Echilibrului” și până astăzi, au fost plantați aproximativ 23.500 de puieți.

“Acest program reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de natură și comunitățile din care facem parte. Acțiunea de reîmpădurire înseamnă responsabilitate, implicare constantă și grijă pentru generațiile viitoare. Fiecare copac plantat este o investiție în echilibrul natural și în viitorul acestui ținut. Facem acest lucru din respect pentru natură, pentru că suntem profund conectați cu ea și pentru că prețuim echilibrul pe care îl oferă vieții noastre”, a declarat Ioana Vișean, Director Comunicare Maspex Romania.

La acțiunea de reîmpădurire de anul acesta au fost plantați peste 3.500 de puieți de molid, cu sprijinul Ocolului silvic Dorna Candrenilor și cu implicarea echipei Maspex Romania, a voluntarilor de la Organizația Vatra Dornei Tineret, Crucea Roșie Vatra Dornei, Salvamont Vatra Dornei și a unor mari sportivi români: Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj, declarată cea mai bună canotoare a secolului XX de către Federația Internațională de Canotaj, canotorii Marius Cozmiuc, Ionela Cozmiuc – un cuplu de campioni olimpici care au dus canotajul românesc la cel mai înalt nivel internațional, Marius Niculae – fost internațional la fotbal și Carmen Brumă – Ambasadoarea apei Bucovina.

Elisabeta Lipă: Mă bucur să particip pentru a treia oară la această acțiune de reîmpădurire, la invitația brandului de Apa Bucovina, pentru că fiecare copac plantat aici este un semn de respect și recunoștință față de natură și față de oamenii buni și frumoși din Ținutul echilibrului, Bucovina.

Marius Niculae: Particip mereu cu drag la această acțiune anuală de reîmpădurire organizată de Apa Bucovina, mă bucur să pun umărul la ceva concret pentru natură. Este un gest simplu, dar cu o încărcătură profundă. Astfel de inițiative ne arată cât de important este să fim o echipă, unită și implicată, atunci când vorbim despre protejarea mediului în care trăim.

Carmen Brumă, Ambasadoarea apei Bucovina a fost prezentă și anul acesta la acțiunea de reîmpădurire. Carmen s-a alăturat proiectului încă de la început, participând cu perseverența și implicarea care o definesc, la toate edițiile.

Această ediție a programului de responsabilitate socială ”Protejăm Ținutul Echilibrului” susținut de Maspex Romania prin brandul de apă Bucovina s-a bucurat de spijinul partenerilor locali: Ocolul silvic Dorna Candrenilor, Organizația Vatra Dornei Tineret, Crucea Roșie Vatra Dornei, Salvamont Vatra Dornei, partener logistic Șincarom.

Nicolaie Hurghiș – Ocolul silvic Dorna Candrenilor: Programul ”Protejăm Ținutul echilibrului” inițiat de brandul de apă Bucovina este valoros atât prin continuitate, cât și prin impactul concret pe care îl are asupra fondului forestier din zonă. Este o inițiativă importantă, care sprijină direct eforturile de reîmpădurire și contribuie, an de an, la refacerea echilibrului natural din zonă. Astfel de parteneriate arată cât de important este ca mediul privat să se implice activ și responsabil în protejarea pădurilor.

Maspex Romania, prin brandul de apăBucovina a demarat în 2019 campania de comunicare “Apa din Ținutul Echilibrului”, care duce mai departe povestea brandului prin definirea zonei sale de proveniență ca teritoriu absolut al armoniei dintre om și natură. Apa Bucovina crede cu adevărat în păstrarea echilibrului între cele două lumi: cea a omului și cea a naturii. Îndrăgim această filosofie care a venit la fel de natural ca apa pe care o îmbuteliem din surse subterane, localizate într-o zonă protejată, de tip rezervație naturală, izolată de orice activități umane.