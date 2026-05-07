Primăria Șcheia demarează două proiecte importante de infrastructură rutieră

Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, a anunțat că administrația locală începe anul 2026 cu două investiții de amploare, foarte așteptate de locuitori.

Este vorba despre asfaltarea integrală a străzii Pârâului din satul Mihoveni, o stradă de pietriș și pământ cu o lungime de peste 620 de metri, care va fi modernizată pentru prima dată.

Cel de-al doilea proiect vizează strada Făgărașului, unde se vor turna trotuare și se va introduce canalizare pluvială pe o distanță de aproximativ 1 kilometru.

Ambele proiecte sunt finanțate integral din bugetul local al comunei Șcheia, valoarea totală a execuției lucrărilor ridicându-se la 2,2 milioane de lei.

„Primăria Șcheia începe în forță anul acesta cu două proiecte de multă așteptate. Am dat deja ordinele de începere a lucrărilor”, a declarat primarul Cristian Burac.

Pentru strada Făgărașului, unde lucrările sunt mai complexe, executantul va începe în scurt timp execuția, necesitând forțe de muncă suplimentare.

„Pe strada Făgărașului, unde sunt lucrări complexe, executantul va începe foarte curând lucrarea pentru că e vorba de un proiect mai complex și e vorba și de forțe de muncă suplimentare”, a precizat primarul.

Aceste investiții reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Șcheia și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de trai ale locuitorilor. Lucrările sunt așteptate să se desfășoare într-un ritm susținut în următoarele luni.