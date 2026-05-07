Sucevean trimis în judecată după ce a încercat să-și incendieze fosta soție și fiica, provocând un incendiu cu pagube de 100.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și distrugere.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 15:30, inculpatul se afla la locuința sa dintr-o localitate rurală a județului Suceava, împreună cu fosta soție și fiica lor. Aflat în stare avansată de ebrietate și pe fondul unor discuții contradictorii, bărbatul a început să facă scandal, amenințându-le pe cele două cu acte de violență și cu moartea.

În acel context, a luat un recipient cu motorină și le-a stropit pe cele două, implicit pardoseala și bunurile din jur. Văzând că avea în mână o brichetă, fosta soție și fiica au coborât la parter, fiind urmărite de inculpat.

Fosta soție a reușit să iasă din imobil, însă fiica a fost ajunsă din urmă. Bărbatul a turnat din nou lichid inflamabil pe covorul pe care aceasta se afla căzută, după care a aprins bricheta și a aruncat-o spre ea, cu intenția de a o incendia. Fata s-a ferit, a reușit să se refugieze într-o altă cameră și a scăpat pe fereastră.

Lichidul inflamabil s-a aprins, incendiind covoare, scaune, masă și patru uși din interiorul locuinței. Paguba materială cauzată a fost estimată la aproximativ 100.000 de lei.

La sosirea polițiștilor de la Poliția Orașului Salcea, bărbatul se baricadase într-una din camere și își provocase leziuni grave cu un cuțit în zona abdomenului. Incendiul fusese deja stins de către acesta, însă locuința prezenta urme vizibile de distrugere și răvășire.

Echipajele ISU Suceava au confirmat că focul a fost declanșat de o flacără deschisă în spațiu închis, existând risc de propagare la alte imobile. Bărbatul, conștient, a fost transportat de urgență cu ambulanța SAJ la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu plagă înjunghiată în zona toracelui, arsuri de gradul 2 și 3 la membrele superioare și față, starea sa fiind stabilă.

Familia este în proces de divorț, dar locuiau încă în aceeași casă.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Suceava.