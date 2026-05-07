Tânăr de 25 de ani urmărit de poliție și prins la volanul unui BMW fără permis pe DC 38 în Dărmănești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au depistat miercuri, 6 mai 2026, un tânăr de 25 de ani care conducea un autoturism fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 09:30, pe drumul comunal DC 38, pe raza satului Dărmănești. Echipajul de poliție a observat autoturismul marca BMW seria 3 și a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 300 de metri. Șoferul a oprit voluntar, a coborât din mașină și a încercat să se îndrepte spre poarta locuinței sale, însă a fost interceptat de polițiști.

La control, tânărul a prezentat polița RCA și certificatul de înmatriculare, dar a declarat verbal că nu deține permis de conducere. El a recunoscut că a condus autoturismul pe o distanță de câteva sute de metri, de la domiciliu până la un magazin din localitate, pentru a plăti un abonament telefonic, după care s-a întors acasă.

Tânărul a precizat că în anul 2022 s-a înscris la o școală de șoferi, dar nu a obținut permisul de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările continuă la Secția 5 Poliție Rurală Dărmănești.