Produse contrafăcute de lux în valoare de peste 717.000 lei, descoperite de polițiști în zona Vatra Moldoviței



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Compartimentului de Investigare a Criminalității Economice Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul lucrătorilor Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta, au depistat miercuri, 6 mai 2026, un transport important de produse contrafăcute pe raza comunei Vatra Moldoviței.

În urma unei acțiuni specifice privind combaterea comercializării de produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, polițiștii au oprit pentru control un autoturism marca BMW 730XD. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Galați.

În interiorul vehiculului au fost descoperite, pe bancheta din spate și în portbagaj, un număr mare de articole de îmbrăcăminte și parfumuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative sau certificate de autenticitate.

În urma inventarierii au rezultat:

31 de parfumuri de mărci de lux (Jean Paul Gaultier, Givenchy, Giorgio Armani, Emporio Armani, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Thierry Mugler, Hugo Boss, Chanel, Valentino, Dior, Creed etc.)

de mărci de lux (Jean Paul Gaultier, Givenchy, Giorgio Armani, Emporio Armani, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Thierry Mugler, Hugo Boss, Chanel, Valentino, Dior, Creed etc.) 389 de articole de îmbrăcăminte de mărci premium (Loro Piana, Boss, Moncler, Armani, Tommy Hilfiger, Polo, Calvin Klein, Louis Vuitton, Hermes, Burberry, Karl Lagerfeld, Diesel etc.)

Valoarea totală a bunurilor suspecte de a fi contrafăcute se ridică la aproximativ 717.600 lei (circa 138.000 euro).

Autoturismul BMW, în valoare de aproximativ 93.600 lei (circa 18.000 euro), a fost indisponibilizat și depus la o locație special amenajată a IPJ Suceava, deoarece a fost folosit la transportul mărfurilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 102 alin. (1) lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile.