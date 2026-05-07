ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Conform Legii 50/1991, art. 7, alin. (233), Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Crucea, com. Crucea, str. Principală, nr. 153, anunță public obținerea autorizației de construire cu nr. 43 din 04.05.2026, emisă de Consiliul Județean Suceava, pentru realizarea obiectivului de investiții “REABILITARE DRUM FORESTIER MĂGURA – PODEȚ LA HM 19+20”, din cadrulOcolului Silvic Crucea, obiectiv amplasat în jud. Suceava, com. Crucea, sat Chiril – extravilan.

Informațiile privind lucrările ce vor fi executate pot fi consultate la sediul Ocolului Silvic Crucea în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.