ANUNȚ PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titulară a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Stulpicani, Direcția Silvică Suceava, fond forestier proprietate publică a statului situat în limitele teritoriale ale U.P. I Vadu Negrilesei, U.P. V Tarnița, U.P. VI Botoșana Muncel și U.P. VII Gemenea”, vă informează că în urma consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 27.02.2025 și a completărilor din data de 09.04.2026, respectiv 17.04.2026, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu. Informațiile și observațiile, privind potențialul impact asupra mediului a planului propus, pot fi primite la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. IA, jud. Suceava, în termen de 10 zile de la data anunțului.
