Conferința studențească națională CONSENSUS, ediția a XII-a Digital Frontiers: Language, Identity, and the Ethics of AI in English Studies

Joi, 7 mai, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează cea de-a XII-a ediție a conferinței studențești naționale CONSENSUS, cu tema „Digital Frontiers: Language, Identity, and the Ethics of AI in English Studies”, un eveniment dedicat dialogului academic interdisciplinar și explorării impactului noilor tehnologii asupra studiilor de limba engleză, culturii și identității digitale. Deschiderea oficială a conferinței va avea loc în Sala Senatului, începând cu ora 10:00. Invitatul special al acestei ediții este lectorul Paul Robertson, de la University of New Hampshire, care va susține conferința inaugurală în calitate de Keynote Speaker. Evenimentul reunește studenți interesați de provocările și oportunitățile generate de inteligența artificială, noile medii digitale și transformările comunicării contemporane.

Participanții vor susține lucrări în cadrul următoarelor secțiuni tematice:

AI & Academic English (Inteligența artificială și limba engleză academică)

Digital Identity, Culture, and Multimodality (Identitate digitală, cultură și multimodalitate)

Open Track (Secțiune deschisă)

Prin tematica abordată, conferința își propune să stimuleze reflecția critică asupra relației dintre limbaj, identitate și etica utilizării inteligenței artificiale în spațiul academic și cultural contemporan, oferind totodată studenților un cadru de dezbatere și schimb de idei. Organizatorii invită comunitatea academică și publicul interesat să participe la acest eveniment dedicat inovării, cercetării și dialogului interdisciplinar. Limba de comunicare a prezentărilor și dezbaterilor din cadrul conferinței va fi limba engleză.