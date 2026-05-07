Nume mari ale sportului românesc au inspirat o nouă generație de elevi din Vatra Dornei

Peste 100 de elevi din Vatra Dornei și localitățile învecinate au trăit, miercuri, o zi de neuitat alături de adevărate legende ale sportului românesc. Brandul de apă minerală naturală Bucovina a organizat o nouă ediție a evenimentului „Echilibru și performanță. Bucovina îți prezintă campionii!”, un proiect interactiv dedicat promovării unui stil de viață activ și echilibrat în rândul copiilor.

Pe Stadionul Municipal din Vatra Dornei, micii sportivi au avut ocazia unică să interacționeze direct cu mari campioni olimpici și internaționali: Elisabeta Lipă – Canotoarea Secolului XX, cu 8 medalii olimpice (5 de aur) și 6 participări la Jocurile Olimpice, Marius Urzică – singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești și creator a două elemente care îi poartă numele, Marius și Ionela Cozmiuc – campioni la canotaj, fostul internațional de fotbal Marius Niculae și Carmen Brumă, ambasador Apa Bucovina.

Evenimentul a combinat demonstrații sportive live, ateliere practice și sesiuni interactive de schimb de experiență. Copiii au aflat direct de la campioni cum se construiește performanța prin disciplină, perseverență și echilibru, dar au avut și ocazia să îi provoace pe sportivi la diverse jocuri și exerciții, transformând întâlnirea într-un dialog plin de energie și bucurie.

„Prin acțiunile noastre aducem sportul mai aproape de copii, pentru un stil de viață activ și echilibrat. Credem că astfel de întâlniri cu modele autentice ale sportului românesc îi inspiră și îi încurajează pe cei mici să facă mai multă mișcare, să capete încredere în propriile forțe și să aspire către performanță”, a declarat Ioana Vișean, Director Comunicare Maspex Romania.

Elisabeta Lipă a transmis un mesaj puternic: „M-am bucurat să fiu aici, alături de acești copii, la inițiativa brandului de Apă Bucovina. Am încercat să le transmit faptul că performanța nu se construiește peste noapte, ci prin muncă, disciplină și foarte multă încredere în tine. Este important ca ei să înțeleagă, încă de mici, cât de mult contează perseverența, echilibrul și dorința de a-ți depăși propriile limite.”

Marius Urzică a adăugat: „Gimnastica m-a învățat că succesul nu vine din întâmplare, ci din ani de muncă, disciplină și atenție la fiecare detaliu. Mă bucur că am putut arăta copiilor cât de important este să ai răbdare și să nu renunți atunci când lucrurile devin grele.”

La rândul său, Marius Niculae a mărturisit: „Revin mereu cu mare plăcere la evenimentele organizate de Apa Bucovina. Fotbalul m-a învățat că seriozitatea, munca și respectul pentru echipă sunt valori esențiale, indiferent de nivelul la care ajungi.”

Acțiunea face parte din tradiția brandului Bucovina de a susține sportul și mișcarea în rândul tinerilor. Apa Bucovina este Apa Oficială a Federațiilor Române de Fotbal, Canotaj, Scrimă, Gimnastică și partener de hidratare al Cupei Tymbark Junior – cea mai mare competiție de fotbal pentru elevi din România.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Primăriei Vatra Dornei și al partenerului logistic Șincarom, cărora organizatorii le mulțumesc pentru implicare.

Prin inițiative de acest gen, Apa Bucovina reconfirmă angajamentul de a contribui activ la formarea unei generații sănătoase, active și motivate, aducând valorile autentice ale sportului mai aproape de comunitățile din Bucovina.