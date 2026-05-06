Lecție de muzeu interactivă, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava dedicată naturii în luna mai: „Culoarea și mireasma florilor”

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul școlar la „Culoarea și mireasma florilor” o activitate de muzeu dedicată naturii în luna mai, o lecție de muzeu interactivă, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava

Pe parcursul lunii mai, denumită și „luna florilor”, Muzeul Național al Bucovinei organizează activitatea educațională „Culoarea și mireasma florilor”, o lecție de muzeu dedicată elevilor din ciclurile primare și gimnaziale.

Activitatea își propune să aducă în atenția publicului școlar informații științifice și curiozități despre rolul esențial al culorii și miresmei florilor în natură: atragerea insectelor polenizatoare, formarea semințelor, răspândirea plantelor și adaptarea speciilor vegetale la condițiile de viață.

Participanții vor descoperi tipurile de pigmenți vegetali, localizarea acestora în organele plantelor (tulpină, frunze, flori și semințe), precum și factorii care determină modificarea culorii acestora. Vor fi prezentate planșe de ierbar realizate de biologul muzeului, ilustrând plante sălbatice și cultivate cu proprietăți de colorare a țesăturilor.

De asemenea, cu ajutorul microscopului școlar, elevii vor putea observa depunerea straturilor de amidon în tuberculul de cartof.

Un alt moment important al activității este dedicat miresmei florilor, determinată de structuri specializate și de uleiurile eterice prezente în plante. Vor fi explicate rolurile nectariilor și ale uleiurilor eterice în atragerea insectelor polenizatoare și în apărarea plantelor împotriva dăunătorilor.

În cadrul unui experiment demonstrativ, participanții vor extrage uleiuri eterice din frunze de rozmarin și salvie, utilizând mojarul și pistilul.

Elevii vor avea ocazia să recunoască și să compare aromele plantelor autohtone cu cele ale unor specii exotice precum cuișoarele, scorțișoara sau vanilia.

La final, participanții vor fi surprinși cu activități interactive și momente speciale pregătite de organizatori.

Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.