Studenții USV de la specializarea Comunicare și Relații Publice organizează conferință despre sănătate și prevenție

Studenții anului III de la specializarea Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează o conferință de informare și conștientizare dedicată sănătății și responsabilității individuale.

Evenimentul va avea loc miercuri, 7 mai 2026, începând cu ora 10:00, în incinta Book Café din campusul universitar.

Conferința își propune să informeze publicul tânăr cu privire la importanța unui stil de viață sănătos, cu accent deosebit pe prevenția infecției cu virusul Human Papillomavirus (HPV), una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală și un factor de risc major pentru anumite tipuri de cancer.

Programul manifestării va include prezentări științifice medicale și o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri (Q&A), susținută de conf. univ. dr. Alina Melinte-Popescu, medic primar obstetrică-ginecologie și cadru didactic în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice a USV.

„Este un prilej de reflecție asupra problemelor medicale actuale și un exercițiu de responsabilitate civică, oferind instrumentele necesare pentru o mai bună gestionare a propriei sănătăți”, au transmis organizatorii.