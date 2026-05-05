CSU Suceava merge la Turneul Final al Campionatului Național de Handbal Juniori 1

Echipa de handbal Juniori 1 a CSU Suceava s-a calificat la Turneul Final al Campionatului Național și va participa în perioada 6-10 mai 2026 la competiția care se va desfășura în NOVA PG Arena din Turda.

Handbaliștii pregătiți de antrenorii Vasile Boca și Ioan Tcaciuc au fost repartizați în Grupa a 2-a, alături de Dinamo București, HC Beldiman Arad și HC Buzău. Cealaltă grupă este formată din SCM Timișoara, CSS Odorheiu Secuiesc, AHC Talentul este Cheia București și Potaissa Turda.

Programul meciurilor CSU Suceava:

Miercuri, 6 mai – CSU Suceava – HC Beldiman Arad (ora 15:00)

Joi, 7 mai – CSU Suceava – HC Buzău (ora 13:00)

Vineri, 8 mai – CSU Suceava – Dinamo București (ora 15:00)

Sâmbătă se vor disputa semifinalele, iar duminică, 9 mai, vor avea loc finala mică (ora 11:00) și finala mare (ora 13:30).

Meciurile vor fi transmise live pe canalul de YouTube al clubului Potaissa Turda.

Lotul CSU Suceava pentru Turneul Final: Adrian Mircea, Eric Bichir, Răzvan Doboșeru, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condrea, Alexandru Radu, Andrei Marcu, Nicolas Zapodianu, Alexandru Țivichi, Iulian Lupu, Mircea Cumpănașu, Ionuț Babiuc, Sebastian Mihoc, Vlad Râșca, Raul Iavni.

Staff tehnic: Vasile Boca (antrenor principal), Ioan Tcaciuc (antrenor secund), Eduard Duman (antrenor cu portarii), Dumitru Gramațchi (kinetoterapeut).