Acasă Actualitate Șase reprezentanți ai CSU Suceava la lotul național de tineret al României

Clubul Sportiv Universitar Suceava va avea o reprezentare puternică la acțiunea de pregătire a lotului național de tineret al României (generația 2006/2007), programată în perioada 11-17 mai 2026.

Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, au fost convocați cinci handbaliști de la CSU Suceava:

  • Portar Răzvan Rîpă
  • Extremă stânga Teodor Ilucă
  • Pivot Emanuel Șerban
  • Inter stânga Codrin Dascălu
  • Extremă dreapta Eduard Rusu

Tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Satu Mare în perioada 11-14 mai, după care se vor deplasa în Slovacia, la Michalovce, unde vor disputa o serie de jocuri bilaterale în intervalul 14-17 mai.

Lotul național de tineret se pregătește intens pentru Campionatul European 2026, care va avea loc între 8 și 19 iulie 2026 la Cluj-Napoca și Turda. România va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
