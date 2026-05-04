Șase reprezentanți ai CSU Suceava la lotul național de tineret al României

Clubul Sportiv Universitar Suceava va avea o reprezentare puternică la acțiunea de pregătire a lotului național de tineret al României (generația 2006/2007), programată în perioada 11-17 mai 2026.
Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, au fost convocați cinci handbaliști de la CSU Suceava:
- Portar Răzvan Rîpă
- Extremă stânga Teodor Ilucă
- Pivot Emanuel Șerban
- Inter stânga Codrin Dascălu
- Extremă dreapta Eduard Rusu
Tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Satu Mare în perioada 11-14 mai, după care se vor deplasa în Slovacia, la Michalovce, unde vor disputa o serie de jocuri bilaterale în intervalul 14-17 mai.
Lotul național de tineret se pregătește intens pentru Campionatul European 2026, care va avea loc între 8 și 19 iulie 2026 la Cluj-Napoca și Turda. România va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina.
