Substanțe toxice ascunse în bagaje. Doi suceveni, prinși la frontieră la Siret cu raticide nedeclarate

Echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit duminică, 3 mai 2026, substanțe toxice (raticide) nedeclarate în două autoturisme conduse de cetățeni români care intrau în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Potrivit STPF Suceava, primul caz a fost înregistrat în jurul orei 15:00, când un bărbat de 45 de ani din județul Suceava a fost selectat pentru control amănunțit. Printre bagaje au fost găsite mai multe recipiente de plastic conținând brichete presate de parafină – substanțe toxice interzise la transportul neautorizat.

La scurt timp, o femeie de 40 de ani, tot din județul Suceava, a fost oprită la control. Și în bagajele acesteia au fost descoperite recipiente similare cu raticide.

În total, au fost ridicate aproximativ 12 kg de substanțe toxice, în valoare de circa 1.110 lei.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de producere, deținere și circulație de produse toxice fără drept și tentativă la contrabandă calificată.

Substanțele au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a destinației finale a raticidelor.