Un bărbat condamnat în urmă cu trei ani la închisoare, depistat de polițiști la Ciocănești ca pasager într-un autoturism

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 15 Vatra Dornei au depistat sâmbătă seară, 2 mai 2026, un bărbat dat în urmărire generală, care trebuia să execute o pedeapsă privativă de libertate.

În jurul orei 23:10, pe DN 18 în comuna Ciocănești, echipajul de poliție a oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat din Borșa, județul Maramureș. Pe scaunul din dreapta se afla Timiș Marius, din comuna Moisei, jud. Maramureș.

Verificările efectuate în bazele de date au relevat că pe numele său exista mandat de executare a pedepsei închisorii nr. 17/2023, emis la data de 21 februarie 2023 de Judecătoria Bicaz. Bărbatul fusese condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis.

Timiș Marius a fost condus la sediul Poliției Municipiului Vatra Dornei și va fi transferat sub escortă la Penitenciarul Botoșani pentru a-și executa pedeapsa.

Acțiunea polițiștilor face parte din măsurile curente de supraveghere a traficului rutier și verificare a persoanelor aflate în urmărire pe raza județului Suceava.