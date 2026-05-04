 Programul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava pentru luna mai 2026 – o lună plină de spectacole

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” pregătește un program bogat și divers pentru luna mai 2026, cu premiere, spectacole de autor, comedii, drame contemporane și producții dedicate publicului tânăr și copiilor.

Iată programul complet al lunii:

• 6 mai (miercuri) și 9 mai (sâmbătă) – ora 18:00 Misiune secretă (premieră) Spectacol realizat de Școala de teatru DreamBoutique. O poveste interactivă plină de mister, suspans și umor despre șapte detectivi în devenire care investighează dispariția recuzitei. Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile.

• 8 mai (vineri) – ora 19:00 Cabaretul cuvintelor Regia: Matei Vișniec. Prima producție a stagiunii, creată special pentru actorii teatrului. Un spectacol despre puterea și fragilitatea cuvintelor, care devine un omagiu adus limbajului și umanității.

• 12 mai (marți) – ora 19:00 Romeo și Julieta Adaptare după William Shakespeare, regia: Alexandru Marin. O producție a Trupei Birlic Fălticeni, realizată în parteneriat cu Teatrul „Matei Vișniec”, interpretată de actori elevi din Fălticeni.

• 13 mai (miercuri) și 14 mai (joi) – ora 12:00 Suflet de păpușă Spectacol pentru copii, regia: Gheorghe Mândru. O poveste delicată despre imaginație, identitate și copilul din noi.

• 17 mai (duminică) – ora 19:00 Cântăreața cheală Regia: Alex Bogdan. O montare contemporană după Eugène Ionesco, care explorează singurătatea, agresivitatea și pierderea umanității în lumea modernă.

• 18 mai (luni) – ora 19:00 Else (Someone) Spectacol realizat de Trupa de teatru PI a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, în colaborare cu Teatrul „Matei Vișniec”. O abordare curajoasă a abuzului emoțional și sexual în rândul tinerilor. Intrarea liberă.

• 23 mai (sâmbătă) – ora 19:00 Pădurea asumaților Regia: Andrei Măjeri. Un spectacol despre liderii toxici, manipulare și falsa căutare a salvatorilor.

• 26 mai (marți) – ora 19:00 Dragostea durează opt ani Comedie romantică scrisă și regizată de Octavian Strunilă, cu Nicoleta Hâncu și Alexandru Papadopol. Bilete disponibile pe iabilet.ro.

• 31 mai (duminică) PiSiCi Spectacol-concert de Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș, prezentat în aer liber, în parcarea Iulius Mall, în cadrul EduFortress – Childhood Festival, cu ocazia Zilei Copilului.

Biletele pentru spectacolele lunii mai se pot procura de la casieria teatrului (luni–vineri, între orele 13:00–16:00) sau online pe www.bilet.ro. Pentru spectacolul „Dragostea durează opt ani”, biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro.

Pentru informații complete și eventuale modificări de program, publicul este invitat să urmărească paginile oficiale ale teatrului.