Acțiune amplă împotriva exploatării ilegale de agregate minerale în județul Suceava: Amenzi de 100.000 de lei

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au organizat, în perioada 28-30 aprilie 2026, o acțiune complexă de prevenire și combatere a activităților ilicite în domeniul exploatării agregatelor minerale.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu specialiști din cadrul Administrației Bazinale de Apă Siret – I.B.A. Bacău, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava și un expert al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Au fost verificați 9 agenți economici, fiind aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 107/1996, OUG nr. 195/2005, OUG nr. 92/2021 și OUG nr. 57/2007.

În cazul unui agent economic, verificările vor continua, urmând ca reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și ai ANRMPSGDC să finalizeze controalele și să dispună măsurile legale corespunzătoare.

Acțiunea a vizat în special perimetrele de exploatare din albiile râurilor Moldova, Suceava și Suha, dar și exploatările din terase, amenajările piscicole și iazuri. De asemenea, au fost analizate și mai multe petiții aflate în lucru la nivelul IPJ Suceava.

Polițiștii suceveni anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a proteja mediul înconjurător și de a combate exploatarea ilegală a resurselor minerale.